Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, setzt sich für ein bundesweit einheitliches Kernabitur ein. Bildrechte: Heinz-Peter Meidinger

Um diese Vergleichbarkeit wieder herzustellen und die Qualität des Abiturs insgesamt zu sichern, will Meidinger ein neues Zentralabitur für ganz Deutschland. In bestimmten Kernfächern sollten seiner Meinung nach alle Abiturienten eines Jahrgangs die gleiche Prüfung schreiben. Als mögliche Fächer nennt Meidinger Deutsch, Mathematik und Englisch. "Das sind die Fächer, die am meisten zur Studierfähigkeit beitragen", so der Lehrerverbands-Chef. Umgesetzt werden könnten diese Pläne mit einem Staatsvertrag.