Es ist schon bemerkenswert, wie so viele über den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten herfallen. Was genau hat Daniel Günther gesagt? Er hat gesagt, dass - wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird - trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden müsse. Und er hat Recht.

Ich erwarte von demokratischen Parteien, dass sie miteinander reden. In Sachsen, Brandenburg und Thüringen wird im kommenden Jahr gewählt - in allen drei Ländern steht die AfD so gut da, dass es sein könnte, dass keine klassische Koalition zustande kommt. Und dann?