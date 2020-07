Zwischenbilanz Deutschland kommt gut durch die Corona-Krise

Der erste Corona-Fall wurde am 27. Januar in Deutschland offiziell bestätigt. Das ist ein halbes Jahr her. Seitdem haben wir einiges mitgemacht: Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen, Maskenpflicht. Im Vergleich zu anderen Ländern ist es in Deutschland noch recht glimpflich gelaufen: etwas mehr als 200.000 bestätigte Fälle und 9.000 Tote. Wie hat das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie funktioniert? Vera Wolfskämpf hat sich für eine Zwischenbilanz umgehört.