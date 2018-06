Bei allen Artikeln, die sich mit Ostdeutschland beschäftigten, war das wichtigste Thema in den letzten 28 Jahren die Wirtschaft. Sucht man in Presseartikeln nach dem Begriff "Ostdeutschland", enthält heute jeder fünfte Beitrag auch den Begriff "Wirtschaft" - Anfang der 1990er-Jahre war es sogar jeder dritte.

"Kultur" ist dagegen ein Schlagwort, das nur in etwa jedem 15. Artikel im Zusammenhang mit Ostdeutschland enthalten ist. Auffällig ist diese Zahl vor allem, weil die neuen Länder (ohne Berlin) mit 2,4 Orchestern und Theatern pro 100.000 Einwohner gegenüber nur 0,9 Orchestern und Theatern pro Einwohner in den alten Bundesländern eine etwa zweieinhalbfache Kulturdichte haben.

Das Wort "Problem" bestimmte die Nachrichten über den Osten. Es wurde im Betrachtungszeitraum häufiger in Verbindung mit dem Osten verwendet als in Beiträgen über Gesamtdeutschland – in Zeitungen, die in Westdeutschland erschienen sind noch öfter als in ostdeutschen Presseerzeugnissen.