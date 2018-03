Ein aktueller Fall aus diesem Jahr: Innerhalb einer Woche zahlen mehrere Personen aus Thüringen insgesamt gut 18.000 Euro auf ein Konto einer Frankfurter Bank. Das Geld wird innerhalb weniger Tage in die Niederlande weitergeleitet. Die Bank schöpft Verdacht und leitet den Fall an die neue Anti-Geldwäsche-Einheit vom Zoll. Dann passiert erstmal: nichts. Erst nach einem Monat kommt der Fall beim Thüringer Landeskriminalamt (LKA) an.

Schnelles Handeln notwendig

Und das ist ein Problem, denn der Kampf gegen Geldwäsche ist ein Wettlauf gegen die Zeit, sagt Helga Jürgens, Thüringer Chefin vom Bund Deutscher Kriminalbeamter: "Die Transaktionen gehen relativ schnell und bei den Banken gibt es bestimmte Zeiten und Fristen und wenn innerhalb von drei Tagen nicht reagiert wird, sind diese Gelder meist transferiert in andere Länder." Das heißt: Die Polizei weiß dann nicht mehr, wo das Geld herkommt und wo es hingeht. Straftaten seien nicht mehr nachzuvollziehen, sagt Jürgens.

Der Zeitdruck ist das eine, die Masse an Meldungen das andere. Jeden Tag leiten die Banken in Deutschland 350 Fälle von möglicher Geldwäsche weiter. Die eigens dafür geschaffene Einheit vom Zoll sollte den Landeskriminalämtern da eigentlich unter die Arme greifen. Die Spezialisten sollten Verdachtsfälle filtern und die Ermittler in den Ländern entlasten.

Riesiger Stau unbearbeiteter Fälle

Der interne LKA-Bericht, der MDR Thüringen vorliegt, zeigt ein ganz anderes Bild: Demnach seien bundesweit 30.000 Geldwäsche-Verdachtsfälle nicht weitergeleitet worden. Auch in Thüringen hat sich laut LKA ein riesiger Stau an Altlasten entwickelt, der beim LKA in Erfurt von genau fünf Mitarbeitern abgearbeitet werden muss.