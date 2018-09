Immer mehr Menschen zieht es gegen steigende Mieten auf die Straße, wie im April bei einer Großdemo in Berlin. Grund genug für die Bundesregierung, das Thema Wohnen mal wieder anzugehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte vergangene Woche im Bundestag: "Wir wissen, dass das Thema Wohnen insbesondere in den Ballungsgebieten eine riesige Herausforderung für Millionen von Menschen ist." Es sei berechtigt, bezahlbare Mieten zu erwarten. Das habe auch mit Sicherheit im Leben zu tun.

Für Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund hat die Politik in den vergangenen Jahren nicht genug getan. Eine bezahlbare Wohnung sei in Ballungsgebieten kaum noch zu finden. Auch, weil immer mehr junge Leute für einen Job in die Stadt ziehen müssten: "Wäre aber die Infrastruktur auf dem Lande besser, würden nicht so viele umziehen. Das heißt, wir müssen unbedingt etwas tun, um auf dem Lande die Infrastruktur zu verbessern. Das geht von Schulen über Öffentlichen Personennahverkehr über Ärzte bis hin zu vielen anderen Dingen."

Ähnlich sieht das die baupolitische Sprecherin der SPD, Cansel Kiziltepe. Sie sitzt für ihren Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg im Bundestag. In dem Bezirk haben sich die Mietpreise in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Es fehle an öffentlichen Wohnungen in der Hauptstadt. Der Anteil liege gerade einmal bei 15 bis 20 Prozent, sagt Kisiltepe: "Es wurde in den 2000er-Jahren auch stark privatisiert. Das war ein Fehler! Unter einem rot-roten Senat sogar. Mittlerweile ist das in der Politik angekommen und diese Fehler werden auch eingeräumt." Allerdings könne eben nichts rückgängig gemacht werden.