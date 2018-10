"Sozialer Arbeitsmarkt" Neues Programm für Langzeitarbeitslose

Es geht darum, dass wir langzeitarbeitslosen Menschen eine dauerhafte Perspektive schaffen, um in Arbeit zu kommen. Es geht da um sozialversicherungspflichtige Arbeit, nicht um irgendwelche Maßnahmen.

Wahrscheinlich sind es leichte Helfertätigkeiten, aber am ganz normalen Arbeitsmarkt – keine Ein-Euro-Jobs, keine Scheinbeschäftigung. Auch von der "Bürgerarbeit" unterscheidet sich das neue Programm. Damit sollten von 2011 bis 2014 Langzeitarbeitslose über ehrenamtliche Tätigkeiten zurück in Arbeit kommen. Nach Projektende war die Bilanz eher ernüchternd.

Diesmal steckt sich die Regierung laut Arbeitsminister Heil hohe Ziele, wie viele Menschen profitieren sollen: "Wir haben die Chance, mit den vier Milliarden Euro, die wir zur Verfügung gestellt haben, mehrere zehntausend – möglichst 150.000 – in den nächsten Jahren zu erreichen."

Und warum sollten die Arbeitgeber Menschen einstellen, die seit sieben Jahre arbeitslos sind und oft viele Probleme mitbringen? Der Staat, also der Steuerzahler, zahlt die Lohnkosten. Anfangs den kompletten Mindestlohn – dann sinkt der Zuschuss stufenweise auf 70 Prozent. Insgesamt wird der Job über fünf Jahre gefördert. Für die FDP ist das eine Parallelstruktur, die zu lange staatlich unterstützt wird – doch SPD-Minister Heil verteidigt die Pläne.

Wichtig ist: Ob über zwei oder fünf Jahre, die Langzeitarbeitslosen und ihre Familien werden dauerhaft von einem Coach begleitet. Der berät zu allen möglichen Alltagsfragen, erklärt Peter Weiß, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU/CSU: "Hilfen bei Behördengängen und Antragsstellungen, bei der Entwicklung und Förderung von Schlüsselkompetenzen für den beruflichen Alltag, beim Aufbau von Tagesstrukturen, Krisenintervention und Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz. Auch das ist ein wichtiger Punkt, denn wir sehen ja, dass viele Langzeitarbeitslose, kaum sind sie in Arbeit vermittelt, nach einem halben Jahr wieder draußen sind."

SPD-Minister Heil will das im parlamentarischen Verfahren besprechen. "Aber der Koalitionsvertrag sagt: auf Basis des Mindestlohns – darauf hat unser Koalitionspartner auch hingewiesen." So steht es im Entwurf, über das Gesetz beraten nun die Abgeordneten. Es könnte sich also noch etwas ändern, bevor der "soziale Arbeitsmarkt" zum Januar startet.