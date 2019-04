Rund 55.000 Menschen sind nach Veranstalterangaben am Samstag in 19 deutschen Städten gegen hohe Mieten auf die Straße gegangen. In Berlin zählte der Veranstalter "Bundesweites Bündnis #Mietenwahnsinn" 40.000 Teilnehmer, während die Polizei von mehr als 10.000 ausging. Parallel begann in der Bundeshauptstadt die Sammlung von Unterschriften für das umstrittene Volksbegehren "Deutsche Wohnen & Co enteignen".

Größte mitteldeutsche Kundgebung in Leipzig

In Leipzig waren es dem Bündnis zufolge 2.500 Demonstranten, in München mehr als 1.500.

Protest gegen Gentrifizierung am 6. April 2019 in Dresden. Bildrechte: dpa Auch in Stuttgart, Frankfurt sowie in den mitteldeutschen Metropolen Dresden, Erfurt und Jena gab es Kundgebungen. Die Protestierer forderten günstigere Mieten und einen stärkeren Kampf gegen Spekulationen mit Wohnungen.



Auf den Transparenten in Berlin stand: "Wohnen ist Grundrecht", "Mieter sind keine Zitronen" und "Wir haben Eigenbedarf". Die Demonstranten zogen vom Alexanderplatz durch die teuren Szene-Stadtteile Friedrichshain und Kreuzberg nach Treptow, wo eine Immobilienmesse stattfand.

Berliner Volksbegehren benötigt 20.000 Unterschriften

Die Initiatoren des Berliner Volksbegehrens haben jetzt sechs Monate Zeit, um für die erste Stufe 20.000 Unterschriften zu sammeln. Einige tausend dürften schon bei der Kundgebung an diesem Samstag zusammengekommen sein. Das Volksbegehren fordert, dass das Land Berlin großen Immobilienfirmen die Wohnungen zwangsweise abkauft. Das ist umstritten, weil die hochverschuldete Bundeshauptstadt dafür viele Milliarden Euro aufbringen müsste.

Studie: Private Eigentümer drehen am stärksten an der Mietschraube

Einer Studie zufolge steigen Mieten besonders stark in Wohnungen von privaten Eigentümern und Unternehmen. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln belegte, dass sich die Unterschiede in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern seit 2013 deutlich vergrößert haben.