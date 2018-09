In dem wegen der Braunkohleförderung zur Abholzung vorgesehenen Hambacher Forst haben am Sonntag Tausende Umweltschützer gegen die Rodung des 12.000 Jahre alten Laubwaldes protestiert. Nach Angaben der Veranstalter nahmen mehr als 10.000 Menschen an einer Protestkundgebung und einem anschließenden Protest-Spaziergang durch das Waldgelände bei Kerpen in Nordrhein-Westfalen teil. Die Polizei machte keine Angaben zu Teilnehmerzahlen.

Fast 80 Baumhäuser geräumt

Trotz der Abrissaktion entstehen immer wieder neue Baumhäuser im Hambacher Forst. Bildrechte: dpa Die Polizei ist seit zwei Wochen mit einem massiven Aufgebot im Hambacher Forst im Einsatz, um von Umweltschützern gebaute Baumhäuser und Tunnel zu räumen und zu beseitigen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Aachen mitteilte, wurden bislang 77 Baumhäuser entfernt. Wann genau die Räumung abgeschlossen sei, könne aber noch nicht gesagt werden. Man entdecke immer wieder neue Hütten. Ursprünglich war die Polizei von 50 bis 60 Baumhäusern im Hambacher Forst ausgegangen. Die Beamten vermuten aber, dass Umweltaktivisten immer wieder neue Hütten in den Bäumen bauen und damit die Zahl der Hindernisse für die Ordnungskräfte hochhalten.

RWE sieht keinen "Spielraum"

Der Energiekonzern RWE will einen Großteil des Waldes bei Kerpen roden lassen, um einen Tagebau zu erweitern. Nach Auffassung des Konzerns ist das zwingend notwendig für die Sicherung der Stromproduktion in Braunkohlekraftwerken. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz betonte am Samstag nochmals, dass er keine Spielräume für Zugeständnisse sehe. "Es gibt keine Chance, den Wald stehen zu lassen", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sagte dazu der "taz", auch ein Votum der Kohlekommission, die einen Plan für den Kohleausstieg erarbeitet, könne den Wald nicht retten.

12.000 Jahre alter Laubwald

Wohlleben: "Einer der letzten Laubwälder." Bildrechte: dpa Umweltschützer betonen hingegen die Bedeutung des 12.000 Jahre alten Waldes für den Klimaschutz und die Artenvielfalt. Der Förster, Umweltexperte und Buchautor Peter Wohlleben warnte bei der Protestaktion am Sonntag ausdrücklich vor einer Abholzung des Hambacher Forsts. Dieser sei einer der "letzten wirklich alten deutschen Laubwälder".

Streit um geplanten Grünen-Parteitag