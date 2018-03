In Berlin haben am Samstag tausende Menschen gegen die türkische Militäroffensive auf die überwiegend von Kurden bewohnte nordsyrische Region Afrin protestiert. Laut einem Polizeisprecher verlief der Protestmarsch weitgehend störungsfrei. Bei einem Angriff von einzelnen Teilnehmern des Demonstrationszuges seien jedoch vier Polizisten verletzt und drei Angreifer festgenommen worden.

Kurden, Linke, SPD und Grüne

Zu der Kundgebung im Zentrum der Hauptstadt hatte das Bündnis für Demokratie und Frieden in Afrin aufgerufen. Zu den Unterstützern des Aufrufs "Gemeinsam gegen die türkischen Angriffe auf Afrin" zählten der kurdische Dachverband Navdem, aber auch Vertreter von Linkspartei und Gewerkschaften sowie Politiker von Grünen und SPD. Angemeldet waren rund 30.000 Teilnehmer. Die Veranstalter sprachen von rund 20.000 Demonstranten.

Kritik an deutschen Waffenlieferungen

Im Fokus der Kritik: Leopard 2-Panzer der türkischen Armee in Syrien. Bildrechte: dpa Nach Angaben der Polizei beteiligten sich "mehrere tausend" Menschen an dem Demonstrationszug zum Brandenburger Tor. Sie trugen zahlreiche Spruchbänder, Plakate und Fahnen mit sich, darunter auch solche der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG, gegen die die Türkei seit Januar in Afrin militärisch vorgeht.



Massiv kritisierten die Demonstranten auch die Tatsache, dass bei der türkischen Offensive auch von Deutschland gelieferte Waffensysteme zum Einsatz kommen. An den vom UN-Sicherheitsrat explizit für ganz Syrien geforderten Waffenstillstand sieht sich die Türkei dabei nicht gebunden.

Offensive gegen US-Verbündeten YPG

Zuverlässige Verbündete der USA: Kämpferinnen der YPG während der Offensive auf Rakka im Juni 2017. Bildrechte: IMAGO Kurdische Gruppen in Deutschland protestieren seit Wochen gegen die Intervention der türkischen Armee im nordsyrischen Kurdengebiet. Die YPG kämpft als Verbündeter der USA in Syrien gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die Türkei wiederum sieht die YPG als Schwesterorganisation der in der Türkei als Terrororganisation verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK. Im Schlepptau der türkischen Armee rücken zudem von Ankara protegierte Einheiten der sogenannten Freien Syrischen Armee und andere Rebellengruppen auf das Gebiet von Afrin vor.

Angeblich dutzende syrische Kämpfer getötet