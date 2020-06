Gut ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beginnt am Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess gegen seinen mutmaßlichen Mörder und einen Komplizen. Die beiden Angeklagten Stephan E. und Markus H. gelten als Rechtsextremisten und sollen Lübcke wegen seiner flüchtlingsfreundlichen Haltung als Opfer ausgewählt haben.

Lübcke wurde in der Nacht zum 2. Juni 2019 tot auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha gefunden. Laut Obduktion wurde der 65-Jährige mit einer Kurzwaffe aus nächster Nähe erschossen.Der 46-jährige E. muss sich als Hauptangeklagter außerdem wegen eines versuchten Mordes an einem Asylbewerber verantworten. Bis Ende Oktober sind zunächst 30 Verhandlungstage angesetzt.

Beim Lübcke-Prozess gelten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Bildrechte: dpa

Bereits Stunden vor Beginn des Prozesses bildeten sich vor dem Oberlandesgericht lange Warteschlangen. In der Reihe für Medienvertreter hatten sich die ersten bereits am Montagabend angestellt. Wegen der Corona-Pandemie und der deshalb geltenden Abstandsregelungen kann das Gericht an diesem Dienstag nur eine begrenzte Zahl von Plätzen für Zuschauer und Journalisten im Gerichtssaal anbieten. Das Gericht hatte aus Sicherheitsgründen einen größeren Verhandlungssaal abgelehnt.