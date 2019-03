Nach dem Tod von Daniel H. fanden zahlreiche Proteste und Gegendemonstrationen in Chemnitz statt.

Nach dem Tod von Daniel H. fanden zahlreiche Proteste und Gegendemonstrationen in Chemnitz statt.

Nach tödlicher Messerattacke Chemnitz-Prozess startet in Dresden

Der 35-jährige Daniel H. starb im August 2018 nach einem Messerangriff in Chemnitz. Dafür muss sich Alaa S. vor Gericht verantworten. Das öffentliche Interesse ist groß - die Richter des Chemnitzer Landgerichts verhandeln in Dresden, wo der Ablauf der Verhandlung den Behörden zufolge besser gesichert werden könne. Wir haben Chemnitzer Landespolitiker nach ihren Erwartungen an das Verfahren befragt.

von Astrid Wulf, MDR Aktuell Landeskorrespondentin Sachsen