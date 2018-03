Carles Puigdemont war am Sonntag festgenommen worden. Bildrechte: dpa

Puigdemont war am Sonntag an einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Er sitzt in der Justizvollzugsanstalt Neumünster in Gewahrsam. Puigdemont befand sich auf dem Rückweg von Finnland nach Belgien, wo er seit Ende vergangenen Jahres lebte.



Am Mittwoch wurden auch zwei katalanische Sicherheitskräfte festgenommen, die am Sonntag mit ihm im Auto gesessen haben sollen.