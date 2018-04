Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont kann unter Auflagen aus der Abschiebehaft in Deutschland freigelassen werden. Zwar erließ das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht einen Auslieferungshaftbefehl gegen den Separatistenführer, setzte den Vollzug aber unter Auflagen aus. Zu den Auflagen der Haftverschonung gehört unter anderem die Zahlung einer Kaution in Höhe von 75.000 Euro.

Auslieferung wegen "Rebellion" unzulässig

Wie das Gericht am Donnerstagabend mitteilte, kann Puigdemont allerdings nur wegen des Vorwurfs der "Korruption" und nicht wegen des Vorwurfs der "Rebellion" an Spanien ausgeliefert werden. Weil der Korruptionsvorwurf aber nicht so schwer wiege und eine "Fluchtgefahr deutlich herabgemildert" sei, sei eine Haftverschonung unter Auflagen möglich. Anhaltspunkte dafür, dass Puigdemont in Spanien der Gefahr politischer Verfolgung ausgesetzt sein könnte, erkannten die OLG-Richter nicht.

Der 1. Strafsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts hat heute auf Antrag des Generalstaatsanwalts gegen Carles Puigdemont Auslieferungshaft und gleichzeitig Haftverschonung unter Auflagen angeordnet. Schleswig-Holsteinischisches Oberlandesgerichts

Zum Vorwurf der "Rebellion" stellte das Gericht ausdrücklich fest, dass das Puigdemont in Spanien zur Last gelegte Verhalten in Deutschland nicht strafbar wäre. Der vergleichbare deutsche Straftatbestand des Hochverrats sei "nicht erfüllt, weil es an dem Merkmal der Gewalt" fehle. Deshalb sei auch eine Auslieferung auf der grundlage des Vorwurfs der "Rebellion" unzulässig.

Zeitpunkt von Entlassung unklar

Nach Angaben von Puigdemonts Anwalt Till Dunckel war zunächst aber unklar, wann der Separatistenführer aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster entlassen wird. Zunächst müssten die vom OLG erlassenen Auflagen erfüllt werden. Das solle so schnell wie möglich geschehen. Ob dies noch am Abend gelingen könne, sei aber unklar.

Gewahrsam in Neumünster