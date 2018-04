Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont kann den Festhaltegewahrsam in Schleswig-Holstein sofort verlassen. Die Staatsanwaltschaft ordnete am Freitagmittag die sofortige Freilassung Puigdemonts an. Der 55-Jährige habe die vom Gericht geforderte Kaution von 75.000 Euro hinterlegt.

Zu den weiteren Auflagen der Haftverschonung gehört, dass der Puigdemont Deutschland nicht verlassen darf, jeden Wechsel des Aufenthaltsortes anzeigen und sich einmal wöchentlich bei der Polizei melden muss.

Vorwurf der Rebellion verworfen

Das Oberlandesgericht hatte hatte am Donnerstag einen Auslieferungshaftbefehl erlassen, ihn aber unter Auflagen ausgesetzt. Begründet wurde dies damit, dass der Auslieferungshaftbefehl nur wegen des Vorwurfs der Untreue zulässig sei. Den von der spanischen Justiz vorgebrachten Hauptvorwurf der Rebellion verwarfen die Schleswiger Richter. Das Puigdemont in Spanien zur Last gelegte Verhalten "wäre in der Bundesrepublik Deutschland nach hier geltendem Recht nicht strafbar". Zudem hält das Gericht zum Untreue-Vorwurf weitere Klärungen und mehr Informationen für nötig.

Spanische Regierung akzeptiert Entscheidung

Die spanische Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte mit Bedauern reagiert. "Einige Justizentscheidungen gefallen uns besser, andere weniger", sagte Justizminister Rafael Catala. Justizentscheidungen seien aber zu akzeptieren. Über die Möglichkeit eines Einspruchs müsse die deutsche Staatsanwaltschaft entscheiden.



Die spanischen Behörden werfen Puigdemont als damaligem Regionalpräsidenten Kataloniens vor, das verbotene Unabhängigkeitsreferendum habe 1,6 Millionen Euro öffentliche Gelder gekostet.

Spanische Justiz muss Vorwurf belegen

Puigdemonts Anwälte erklärten mit Bezug auf den Untreue-Vorwurf: "Wir respektieren, dass das Gericht in dieser für das europäische Demokratieverständnis richtungsweisenden Sache nicht über die Auslieferung entscheiden möchte, ohne der spanischen Justiz noch ein weiteres Mal Gelegenheit zu geben, den einzig noch in Betracht kommenden Vorwurf zu belegen."



Mit dem Vorwurf der Rebellion drohen Puigdemont in Spanien bis zu 30 Jahre Haft. Sollte er am Ende des juristischen Verfahrens von Deutschland tatsächlich nach Spanien ausgeliefert werden, dürfte er dort allenfalls noch wegen Untreue angeklagt werden - weil Rebellion als Auslieferungsgrund abgelehnt wurde.

Festnahme wegen europäischen Haftbefehls