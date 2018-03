Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump haben die Äußerungen des russischen Präsidenten Putin zu neuen Atomwaffen seines Landes kritisiert. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, Merkel und Trump hätten telefonisch über dieses Thema beraten.

Die Sprecherin von Trump, Sarah Sanders, sagte in Washington, die russischen Rüstungsprojekte seien ein direkter Verstoß gegen internationale Rüstungskontrollvereinbarungen. Präsident Trump sei entschlossen, "unser Heimatland zu schützen und den Frieden mittels Stärke zu bewahren".

Der Kreml wies die Vorwürfe zurück, gegen Rüstungsvereinbarungen verstoßen zu haben. Russland verletze keine Vorgaben des internationalen Rechts zu Abrüstung und Waffenkontrolle, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau.

Russland wolle keinen Rüstungswettlauf. Die Entwicklung der Waffen sei vielmehr eine Antwort auf die Bemühungen der USA für einen weltweiten Raketenschutzschild, welcher das strategische und nukleare Gleichgewicht verletzen würde, so Peskow.

Russlands Präsident Putin hatte am Donnerstag in einer Rede zur Lage der Nation eine Serie neuer Atomwaffen vorgestellt. Zugleich behauptete er, die Waffen seien von herkömmlichen Abwehrsystemen nicht erfassbar.

Das US-Verteidigungsministerium erklärte am Freitag, es sei nicht überrascht über die russischen Ankündigungen. Pentagon-Sprecherin Dana White sagte: "Diese Waffen werden seit sehr langer Zeit entwickelt." Die US-Streitkräfte seien auf alle Eventualitäten "vollständig vorbereitet".

Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte der Zeitung "Augsburger Allgemeine", allen in Europa müsse Putins Machtstreben bewusst sein, auch wenn das schmerzhaft sei. "Wir sollten uns keine Illusionen darüber machen, dass Russland schlicht und einfach daran gelegen ist, die Machtposition der Sowjetunion wiederzuerlangen - in Europa und der Welt, so der CDU-Politiker. Dabei scheine Russland jede Form der Einflussnahme recht zu sein.