Wann besteht ein Ansteckungsverdacht?

Die Stadt handelt dabei nach dem Infektionsschutzgesetz. Auf dessen Grundlage kann sie kranke oder vermutlich ansteckende Personen verpflichten, an bestimmten Orten zu bleiben. Aber muss man deshalb gleich einen ganzen Block sperren? Das kommt auf den Einzelfall an, erläutert Anika Klafki, die sich als Juniorprofessorin an der Uni Jena mit Rechtsfragen der Pandemiebekämpfung beschäftigt: "Die Behörde muss immer darlegen können, warum jetzt wirklich ein Ansteckungsverdacht besteht."

Das heißt, es muss wahrscheinlicher sein, dass sich eine Person angesteckt hat, als dass sie sich nicht angesteckt hat. Anika Klafki Juniorprofessorin für Öffentliches Recht, Universität Jena

In Fällen, bei denen es beispielsweise eine Festivität im Haus gegeben hat, da könne man das schon annehmen, erklärt Anika Klafki. Wenn es aber nur um zwei Haushalte in einem Wohnblock geht, sei es schwerer zu begründen, warum für alle ein Ansteckungsverdacht bestehen soll.

Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben

Die Behörden dürfen die Quarantäne dabei mit verschiedenen Mitteln durchsetzen, also wie in Göttingen oder der nordrhein-westfälischen Stadt Verl zum Beispiel auch Zäune errichten oder Wachdienste engagieren. Allerdings muss dabei – wie so häufig – die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.

Andrea Edenharter, Verwaltungsrechtlerin an der Fernuni Hagen, erklärt es genauer. "Das heißt, man kann nicht sofort Häuserblocks umzäunen, nur weil man davon ausgeht, dass sich die Bewohner nicht an die Quarantäneanordnungen halten wollten." Stattdessen müsse man erstmal versuchen, mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen, um zu erklären, was angeordnet wurde, gegebenenfalls in der Muttersprache. "Erst, wenn sich herausstellt, dass die Maßnahmen nicht befolgt werden, kann man zu solchen Anordnungen greifen", sagt Edenharter.

OB Trümper will keine Zäune oder ständige Wachen

In Magdeburg, Verl und Göttingen war immer wieder von Sprachbarrieren die Rede. In den abgeriegelten Blocks leben viele Rumänen. In Medienberichten hieß es, sie würden nicht verstehen, warum sie ihre Wohnungen nicht verlassen dürften. Die Stadt Magdeburg schickt deshalb Lautsprecherwagen durch die Straßen und arbeitet mit Migrantenverbänden zusammen. Oberbürgermeister Lutz Trümper sieht die Stadt in der Verantwortung: "Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Menschen das verstehen, akzeptieren. Das ist am allerbesten."

Mit Macht und Gewalt etwas durchsetzen, das funktioniert nicht, das sieht man in Göttingen. Lutz Trümper Oberbürgermeister von Magdeburg