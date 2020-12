Innenministerkonferenz Wird "Querdenker" ein Fall für den Verfassungsschutz?

Genau das werde auf der Innenministerkonferenz auch stattfinden. "Wir werden also ein Sonderlagebild geschildert bekommen vom Bundesamt für Verfassungsschutz, was aus Sicht des Bundes dazu zu sagen ist und wir werden das aus Sicht der Länder anreichern, sodass wir zu einem vollumfänglichen Bild kommen", erkläutert Maier. Es könne allerdings auch ausreichen, die Bewegung nur in den Bundesländern zu beobachten, in denen sie besonders radikal sei.