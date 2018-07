Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich Apotheker Stefan Fink nicht mit Rabattverträgen beschäftigen muss. Denn die Verträge zwischen Krankenkassen und Pharma-Firmen bestimmen für einen Großteil der Patienten in seiner Apotheke im Norden Weimars, welche Medikamente Fink ihnen geben darf.

Fink, der auch Chef des Apothekerverbands in Thüringen ist, weiß von älteren Patienten, die die Tabletten dann durcheinanderbringen oder weglassen, weil sie verunsichert sind. Außerdem komme es ab und an zu Lieferengpässen bei einzelnen Herstellern: "Unser Wunsch wäre natürlich, dass wir Rabattverträge haben, wo mehrere Hersteller den Zuschlag kriegen. Das ist besonders wichtig, wenn ein Hersteller mal nicht lieferbar ist. Dann haben wir ohne Probleme eine Austauschmöglichkeit. Da muss der Gesetzgeber nachsteuern."

Auch die Pharma-Industrie sieht Reformbedarf bei den Rabattverträgen, die der Bund in ihrer aktuellen Form seit gut elf Jahren erlaubt. Dem Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie macht Sorgen, dass es immer weniger Anbieter und teils lange Lieferwege aus Übersee gibt. Vize-Geschäftsführer Norbert Gerbsch fordert deshalb, dass "mindestens drei Anbieter bei einem Mittel einen Zuschlag bekommen. Sie sollen auch ihre Produktionsstätten in Europa haben, um die Vielfalt hier zu erhalten."

Laut dem gesetzlichen Versicherer AOK wird die Lieferfähigkeit jeweils sehr sorgfältig geprüft. Bei den Ausschreibungen hätten zudem auch mittelständische und kleine Pharma-Firmen Chancen, denn die Versicherung schreibe die Verträge regional aus, erklärt Hannelore Strobel von der AOK Plus mit Versicherten in Sachsen und Thüringen: "Aus Sicht des ganzen AOK-Systems haben sich Rabattverträge bewährt. Es werden qualitativ gleichwertige Arzneimittel zur medizinischen Versorgung von Patienten bereitgestellt und der Einspareffekt für die gesamte Versichertengemeinschaft liegt bei acht Milliarden Euro in zehn Jahren. Das ist nicht zu unterschätzen."