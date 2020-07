Dabei verstoßen solche Kontrollen ohne Anlass unter anderem gegen Artikel drei des Grundgesetzes. Einerseits. Andererseits gebe es keine Gesetze, die Racial Profiling explizit verbieten, sagt Tahir Della. Im Bundespolizeigesetz sind verdachts- und anlassunabhängige Personenkontrollen in Grenzgebieten sogar vorgesehen. Außerdem an Flughäfen und Bahnhöfen, in Zügen sowie auf Autobahnen, zur Kontrolle und Verhinderung unerlaubter Einreisen.