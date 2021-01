Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow hat gefordert, den Lockdown in Deutschland zu verschärfen und die Wirtschaft in Deutschland herunterzufahren. Ramelow sagte am Morgen im Interview bei MDR AKTUELL, es müsse so schnell wie möglich komplett eine Pause geben. Bisher hätten Gastronomen, Einzelhändler, Kulturschaffende und Kinder die Last getragen. Nötig sei aber, insgesamt die allgemeine Wirtschaft anzuhalten.