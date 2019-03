Themen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Neudietendorf bei Erfurt sind neben der Rente auch Strukturpolitik, Städtebau, schnelles Internet, die Forderung nach mehr Bundesbehörden im Osten sowie die Kosten für Umweltschäden aus der DDR.

Ramelow dämpfte im Vorfeld aber auch die Hoffnung auf schnelle Lösungen. Merkel werde kein Scheckbuch zu dem Treffen mitbringen oder einen Katalog an Bundesbehörden, die im Osten angesiedelt werden könnten. Dennoch könnten Lösungen in den Gang kommen zum Beispiel auch Härtefallregelungen bei den Renten DDR-Geschiedener oder mithelfender Ehefrauen in Handwerksbetrieben.