Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat seinem sächsischem Amtskollegen Michael Kretschmer Rückendeckung für seinen Vorstoß zur Beendigung der Russland-Sanktionen gegeben.

Der Linke-Politiker sagte am Dienstag MDR AKTUELL, nachdem sein Kollege Kretschmer in Sachsen heftig angegriffen worden sei, habe er jetzt gehört, dass Horst Seehofer eingeräumt habe, dass man Kretschmers Position ernst zu nehmen habe. Offenkundig habe man in der Bundesregierung verstanden, dass viele Politiker zum Thema Russland über alle Parteibücher und Bundeslandgrenzen hinweg der gleichen Meinung seien:

Wir schaden mit diesen Sanktionen nur den neuen Ländern, den Wirtschaften in den neuen Ländern und wir helfen der Ukraine nicht. Was wir brauchen ist eine Offensiv-Strategie, bei der wir unter Einschluss der Ukraine und Russlands zu einer Friedensarchitektur kommen. Bodo Ramelow (Linke), Ministerpräsident Thüringen MDR AKTUELL

Die politische Wirkungslosigkeit der Sanktionen sei längst erwiesen, so Ramelow weiter.

Kretschmer fordert Sanktionsende

Da sind sich Kretschmer und Ramelow einig: Die Russland-Sanktionen schaden nur den neuen Ländern. Bildrechte: dpa Sachsens Ministerpräsident Kretschmer war am vergangenen Freitag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen. Bereits vor dem Treffen hatte der CDU-Politiker einen schrittweisen Abbau und ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland gefordert.



Der Vorstoß des CDU-Politikers löste am Pfingstwochenende eine heftige Kontroverse aus. Harsche Kritik erhielt Kretschmer aus der eigenen Partei. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer widersprach seiner Forderung nach einem Ende der Russland-Sanktionen klar.

Seehofer fordert Debatte