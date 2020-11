Am Montag ist beim Innenministerium von Sachsen-Anhalt ein Brief ohne Absender eingegangen. Dem Schreiben waren Bilder beigefügt, die Polizisten in privaten Chat-Gruppen geteilt haben sollen: Halbnackte Frauen in SS-Uniformen und mit Hakenkreuz-Armbinde zum Beispiel. Das Ministerium hat den Eingang des Briefes auf Anfrage bestätigt, im Wortlaut liegt er der "Mitteldeutschen Zeitung" vor. Er beschreibe ein "rechtes Macho-Klima", teilweise würden strafbare Inhalte verschickt und niemand sage etwas, hieß es.

Sind Rassismus und Sexismus unter Polizisten stark verbreitet? Bildrechte: imago images / Christian Schroedter Uwe Bachmann, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte, die Vorwürfe hätten ihn tief getroffen. Bachmann warnte aber zugleich vor der Vorverurteilung eines ganzen Berufszweiges. Die GdP habe leider auch nur aus der Presse von diesem anonymen Schreiben erfahren und könne dazu keine konkreten Aussagen treffen. Dennoch müsse man sagen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung für die Polizei bindend sei. Umso schwerer wiege es, wenn so etwas mit einem extremistischen oder fremdenfeindlichen Hintergrund auftauchen würde.

Gewerkschaft distanziert sich

Olaf Sendel, Landesvorsitzender der DPolG Sachsen-Anhalt Bildrechte: DPolG Sachsen-Anhalt Der Brief spricht unter anderem von häufigen Schmähungen wie "Kanake" oder "Ziegenficker". Olaf Sendel, Landesvorsitzender der anderen gewerkschaftlichen Vertretung der Polizei (DPolG), distanziert sich von derlei Äußerungen. Sie seien mit seinem Berufsbild nicht vereinbar. Den Brief müsse man aber prüfen.



Sendel sagte, das Unangenehme sei, dass man es immer mit Anonymen zu tun habe. Es sei eine interessante Kultur, in der ständig mit anonymen Briefen gearbeitet werde.

Das ist ein Niveauverfall und das finde ich sehr schade. Olaf Sendel Landesvorsitzender der DPolG

Helen Deffner vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt, der mit vielen anderen Organisationen am Runden Tisch gegen Rassismus sitzt, verweist darauf, dass Anonymität nichts an der Glaubwürdigkeit ändere. Die Hürden, sich bei der Polizei intern zu beschweren, seien extrem hoch, da man die ganze Zeit in Teamstrukturen unterwegs sei.

Wenn klar wird, wer solche Vorwürfe erhoben hat, ist die Bedrohung sehr hoch, dass man dafür tatsächlich auch geschasst wird. Helen Deffner Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt

Wiederholte Vorwürfe gegen die Polizei