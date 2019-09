Ärzte in Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk haben an die Politik appelliert, Kinder und Schwangere besser vor Passivrauchen im Auto zu schützen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, verwies auf die erhöhten Gesundheitsgefahren durch Passivrauchen für Ungeborene, Kinder und Jugendliche. Ein Rauchverbot in Autos, in denen Minderjährige oder Schwangere sitzen, sei überfällig, sagte er.

Ähnlich äußerte sich das Deutsche Kinderhilfswerk. Appelle allein reichten nicht aus, heißt es in einer Erklärung. Die Einrichtung verweist dabei auf Messungen des Deutschen Krebsforschungszentrums. Demnach ist die Konzentration mancher toxischer Partikel durch das Rauchen im Auto selbst bei leicht geöffnetem Fenster "teils fünfmal so hoch wie in einer durchschnittlichen Raucherkneipe".



Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Kinderhilfswerks verwies auf andere Länder, in denen ein solches Rauchverbot in Fahrzeugen bereits gesetzlich geregelt sei - etwa in Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien und Österreich.