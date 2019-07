Wieland Schinnenburg fühlt sich missverstanden. Ein so strenges Rauchverbot wie in Schweden möchte er doch gar nicht, sagt der drogenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. In Bereichen, die umgehbar sind – wie etwa vor Gaststätten – brauche es ja kein Verbot.

Auf Bahnsteigen oder an Bushaltestellen dagegen könne man nicht ausweichen. Gibt es dort keine abgetrennten Raucherbereiche, dann muss ein Verbot die Menschen vor dem Passivrauchen schützen, erklärt Schinnenburg. Für ihn entscheidend sei dabei, ob es für den Bürger eine Ausweichmöglichkeit gebe. Heißt: Wenn man sich der Gefahr des Passivrauchens entziehen könne,brauche es auch kein Verbot. Wenn dem nicht so ist, muss der Staat eingreifen.

Doch was halten die Fahrgäste von so einem Eingriff? An den Leipziger Haltestellen halten sich Zustimmung und Ablehnung in etwa die Waage: