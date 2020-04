Am Mittwochmorgen sind vier Männer einer mutmaßlichen IS-Terrorzelle in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Den Angaben zufolge stammen die Männer aus Tadschikistan und sollen Anschläge im Bundesgebiet geplant haben. Ein fünfter Mann sitze bereits in Untersuchungshaft.