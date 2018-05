Bundesinnenminister Horst Seehofer hat vorgeschlagen, die Bundespolizei für die Sicherheit in Flüchtlingsunterkünften einzusetzen. Er bezeichnete den jüngsten Vorfall im baden-württembergischen Ellwangen als "Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung". Dort hatten Flüchtlinge zunächst die Abschiebung eines abgelehnten Asylbewerbers aus Togo gewaltsam verhindert. Bei einer Großrazzia am Donnerstag wurde der Mann dann gefasst .

Die Zentren sollten Asylverfahren bündeln und beschleunigen. Erst dann soll den Plänen zufolge die Verteilung nach Deutschland oder Europa erfolgen. Der Bundesinnenminister will Ende Mai, Anfang Juni dazu einen Masterplan vorlegen. Die ersten Einrichtungen sollen im August oder September in Betrieb gehen – also noch vor der Landtagswahl in Bayern im Oktober.