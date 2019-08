Generell stärken viele Parteien die Rolle ihrer Mitglieder: Sie lassen sie über Koalitionen und Vorsitzende abstimmen oder online an Parteiprogrammen mitschreiben. Das seien gute Anreize, findet Politikwissenschaftler Niedermayer – aber er glaubt, die großen Parteien können den Negativtrend nicht umkehren, höchstens stoppen.

Anders sieht es derzeit bei AfD und Grünen aus, die deutlich wachsen. Niedermayer erklärt es mit dem Fokus auf die Flüchtlings- und Klimafrage: "Beide Parteien – die AfD und die Grünen – sind die Pole auf den gegnerischen Seiten der Konfliktlinie und ziehen da durchaus Leute an."

Die Grünen haben vergangenes Jahr 15,7 Prozent Mitglieder hinzugewonnen, nun sind es 75.000. Aber Polarisierung – die sieht Bundesgeschäftsführer Michael Kellner höchstens bei der Frage, wie offen die Gesellschaft sein soll, nicht beim Klima: "Was wir sehen ist, dass das Klimathema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist."

Wir haben pro Jahr einen Zuwachs von bis zu 4.000 Mitgliedern. Damit sind wir zufrieden, weil wir die richtigen Leute in der Partei haben wollen.

In den letzten drei Jahren ist auch die FDP wieder gewachsen. Und die Generalsekretärin Linda Teuteberg wirbt dafür, in Parteien einzutreten: Es sei wichtig, auch Wertschätzung und Respekt für das ehrenamtliche Engagement in Parteien zu stärke. "Und jeder, der da Kritik hat, ist aufgerufen, sich selbst zu fragen: Kann ich mich nicht auch engagieren, sollte ich nicht mitmachen?" Für eine starke Demokratie trage jede und jeder Verantwortung.