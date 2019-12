Die CDU hat die Forderung der neuen SPD-Spitze nach Schärfung des Klimaschutzpakets abgelehnt. Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sagte der "Bild am Sonntag", es gebe eine Einigung mit der SPD in der Regierung und im Bundestag, darüber habe man lange verhandelt. Jetzt laufe das Vermittlungsverfahren mit dem Bundesrat. Die CDU-Chefin erklärte: "Wir können nicht wieder bei Null anfangen." Auch der SPD-Forderung nach Abkehr von der "Schwarzen Null" erteilte sie eine Absage.

CDU-Vize Thomas Strobl lehnte die von der SPD beschlossenen Bedingungen für eine weitere Regierungsbeteiligung ab. "Die übergroßen Nachverhandlungsphantasien der SPD sind völlig absurd", sagte Strobel der "Stuttgarter Zeitung". Der CSU-Wirtschaftspolitiker Hans Michelbach äußerte Zweifel am Bestand der GroKo und mahnte, der Linksschwenk der SPD schade dem Wirtschaftsstandort Deutschland.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock warf der SPD vor, durch ihre unklare Haltung zur Großen Koalition den Bürgern eine weitere Hängepartie zuzumuten. Beim SPD-Bundesparteitag hätte es "ein klares Signal gebraucht", sagte Baerbock am Samstag. Die Frage sei: "Will die SPD weiterregieren - ja oder nein? Und wenn ja, muss sie das mit ganzer Kraft tun." Mit einem 'Jein' sei kein Land zu regieren. Baerbock zufolge hat die SPD zwar "richtigerweise" festgestellt", dass der Koalitionsvertrag nachgearbeitet werden müsse, ebenso beim CO2-Preis. "Aber daraus müsste konkretes Handeln für die Regierungsarbeit folgen", forderte die Grünen-Chefin.

Die Linke kritisierte die Parteitagsbeschlüsse der SPD als unzureichend. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer im Bundestag, Jan Korte, sagte, "die revolutionären Wochen in der SPD scheinen vorbei zu sein". Man werde sehen, ob die SPD so weiter mache wie bisher, oder sich doch resozialdemokratisiere. Korte bemängelte, dass die SPD zwar Hartz IV abschaffen wolle, aber an möglichen Sanktionen gegen Leistungsbezieher festhalte.