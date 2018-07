Kramp-Karrenbauer: "Guter Kompromiss"

Führende Unionspolitiker haben sich im Kompromiss im Asylstreit von CDU und CSU zufrieden gezeigt.

CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer: "SPD kann Einigungsformel zustimmen." Bildrechte: dpa Nach Einschätzung von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer haben die beiden Unionsparteien im Streit um die Flüchtlingspolitik "einen guten Kompromiss gefunden". Sie glaube auch, dass die SPD der Einigungsformel zustimmen könne, sagt sie dem ZDF-Morgenmagazin. Die Einigung auf Transitzonen sei eine "sachliche Lösung, der sich auch die Sozialdemokraten anschließen könnten".

Blume: Unionskompromiss "etwas Großes"

CSU-Generalsekretär Markus Blume sieht den Unionskompromiss in der Flüchtlingspolitik als "etwas Großes" an. "In Zukunft gilt an der deutsch-österreichischen Grenze der Grundsatz: wir verweigern denjenigen die Einreise, für deren Asylverfahren wir definitiv nicht zuständig sind", sagt er dem ZDF. Man habe vermieden, dass an einer entscheidenden Weichenstellung falsch abgebogen werde.

Mohring: "Keine Wunden innerhalb der Union"

Auch aus Mitteldeutschland gibt es deutliche Zustimmung. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring sagte, er sei sich ziemlich sicher, dass nach dem Ergebnis keine Wunden innerhalb der Union blieben. Mit Blick auf den Koalitionspartner SPD sagte das CDU-Vorstandsmitglied im Deutschlandfunk: "Ich prognostiziere: Am Ende steht eine Einigung in der Koalition an."

Nahles lobt Kompromiss

SPD-Chefin Nahles: "Noch viele Detailfragen zu klären." Bildrechte: dpa SPD-Chefin Andrea Nahles lobte den Kompromiss im Asylstreit. Nun sei die Große Koalition zurück auf der Ebene der Sacharbeit. Vor einer Zustimmung ihrer Partei seien aber noch viele Detailfragen zu klären, die die Gremien der Partei am Dienstag besprechen wollten. SPD-Vizeparteichef Ralf Stegner kündigt auf Twitter an, dass seine Partei die Beschlüsse sorgfältig prüfen werde. Die Union habe nach wochenlangem Rosenkrieg ein "nächtliches Ei" gelegt.

Juso-Vorsitzender Kühnert: "Absage an geschlossene Lager"

Scharfe Kritik kam von Juso-Chef Kevin Kühnert. "Die SPD hat geschlossenen Lagern eine deutliche Absage erteilt", stellte er klar. Er erwarte deshalb, dass seine Partei hier nicht einfach einknicke. Der Bundesvorsitzenden der AG Migration in der SPD, Aziz Bozkurt, nannte die verabredeten Transitzentren "null vom Koalitionsvertrag gedeckt". Sie seien nicht praktikabel und "voll auf AfD-Spur".

Meuthen: "Keine Trendwende in Asylpolitik"

AfD-Chef Meuthen: "Deutschland wird sich weiter schwer tun." Bildrechte: dpa AfD-Chef Jörg Meuthen sieht durch die von CDU und CSU vereinbarten Regeln für Transitzentren und Zurückweisungen dennoch keine Trendwende in der deutschen Asylpolitik eingeleitet. Deutschland werde sich auch in Zukunft schwer damit tun, Asylbewerber, die einmal die Grenze passiert haben, wieder außer Landes zu bringen. Der bayerische AfD-Landesvorsitzende Martin Sichert wertete die Einigung als faulen Kompromiss. "Der CSU ist der Machterhalt wichtiger als die Sicherheit der Bürger. Söder, Seehofer und Merkel lassen einträchtig weiterhin die Grenzen offen", hieß es in einer Erklärung.

Lindner: "Nicht die große Lösung"

FDP-Chef Lindner: "Unionskompromiss wenig hilfreich." Bildrechte: dpa FDP-Chef Christian Lindner hält den Unionskompromiss im Asylstreit für wenig hilfreich. Er sei "mit Sicherheit" nicht die erhoffte große Lösung des Problems. "Sein größter Gewinn ist, dass in Deutschland jetzt nicht mehr über Machtfragen gestritten wird, sondern wir wieder über Sachfragen sprechen müssen", sagte Lindner dem ZDF-Morgenmagazin. Ob tatsächlich wirksam etwas erreicht werde, sei völlig offen.

Grünen-Chef Habeck: "Aufguss alter Ideen"

Auch die Grünen kritisierten den Kompromiss von CDU und CSU in der Asylpolitik scharf. Grünen-Chef Robert Habeck sieht in den geplanten Transitzentren einen "Aufguss alter Ideen", den die SPD 2015 explizit abgelehnt habe. Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock bezeichnete die geplanten Transitzentren als "Internierungslager".

Riexinger: "Masseninternierungslager"