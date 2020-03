Für Robert Habeck sollte die gesamte AfD als Verdachtsfall eingestuft werden. Bildrechte: imago images / Hoch Zwei Stock/Angerer

Auch Grünen-Chef Robert Habeck lobte die Entscheidung des BfV. Es sei das Ergebnis des neuen Kurses unter Verfassungschutz-Chef Thomas Haldenwang. Allerdings wünscht sich Habeck, dass der BfV noch einen Schritt weitergeht. Der Verfassungsschutz solle "die gesamte AfD als Verdachtsfall einstufen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hält die Entscheidung des BfV für richtig. Für ihn sei längst klar, dass vom völkisch-nationalistischen "Flügel" eine massive Gefahr für die Demokratie und die offene pluralistische Gesellschaft ausgehe. Dieser Einschätzung schloss sich auch das internationale Auschwitz-Komitee an.



Die Gewerkschaft der Polizei forderte nach der Einstufung alle Thüringer Polizisten, die der AfD-Fraktion in Erfurt angehören, auf, die Partei zu verlassen. Die drei Polizisten in der Thüringer AfD seien zur Verfassungstreue verpflichtet, mahnte Gewerkschaftsbundesvize Jörg Radek im "Handelsblatt".