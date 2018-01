FDP-Chef Christin Lindner hat das knappe Abstimmungsergebnis bei der SPD Folgen für Deutschland. Er sagte, das Ergebnis lasse befürchten, dass in den Koalitionsverhandlungen nun Rückschritte zu erwarten seien. Widersprüche zwischen den Koalitionspartnern würden nach "Methode Merkel" nun vermutlich mit noch mehr Steuergeld zugeschüttet. Union und SPD würden versuchen, die Menschen in der Gegenwart mit Verteilungspolitik zu besänftigen.



Lindner zollte der SPD aber auch Respekt. Die intensive Debatte auf dem Parteitag sei beeindruckend gewesen. Sie habe gezeigt, dass es überall in Deutschland den Wunsch nach Erneuerung gebe.