Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner wirft der neuen großen Koalition eine unseriöse Finanzpolitik vor. In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD habe der damalige Finanzminister Peter Altmaier "Milliarden aus dem Hut gezaubert", sagte Lindner in der Generalaussprache über das Regierungsprogramm. Gegenüber den gescheiterten Jamaika-Gesprächen von Union, FDP und Grünen habe Altmaier "Milliarden zusätzliche Euro gefunden", die Schwarz-Rot nun ausgeben wolle.



Lindner erinnerte in seiner Rede an den früheren CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler Helmut Kohl, der sich in seiner 16-jährigen Kanzlerschaft um Europa und Deutschland historische Verdienste erworben habe. Am Ende der Legislaturperiode werde auch Merkel 16 Jahre regiert haben, fügte der FDP-Politiker an die Kanzlerin gerichtet hinzu. "Aber der Charakter ihrer Kanzlerschaft ist offen." Es sei noch unklar, ob sie Europa in der Sicherheits- und Migrationspolitik handlungsfähiger mache "oder neue Fliehkräfte durch falsche Weichenstellungen in der Währungsunion" entfache. Lindner stellte zudem die Frage, ob Merkel den durch ihre Flüchtlingspolitik entstandenen "Vertrauensverlust" durch eine "vernünftige Einwanderungs- und Integrationspolitik überwinden" könne.