Der Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat eine öffentliche Debatte ausgelöst. Bundesjustizministerin Katarina Barley bezeichnete es auf Twitter als "Alarmzeichen, wenn sich ein großer, deutscher Fußballer wie Mesut Özil in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühlt."

Auch Barleys-Parteikollege und stellvertretender SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sieht Özils Rücktritt als eine Reaktion auf Rassismus. Auf Twitter schrieb er: "An alle Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Wurzeln: Wir gehören zusammen und wir akzeptieren Rassismus never ever."