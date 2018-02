Die Äußerungen von Sachsen-Anhalts AfD-Landeschef André Poggenburg über Türken beschäftigen die Staatsanwaltschaft Dresden. Sie leitete nach Angaben eines Sprechers ein sogenanntes Prüfverfahren ein. Hintergrund sei eine Strafanzeige von einer Privatperson.

Prüfverfahren Beim dem Prüfverfahren handelt es sich um Vorermittlungen gegen Beschuldigte, die wie Poggenburg parlamentarische Immunität genießen. Dabei wird die strafrechtliche Relevanz der vorgeworfenen Tat geprüft. Erst wenn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden soll, muss der Landtag von Sachsen-Anhalt informiert werden.

Türkische Gemeinde will Anzeige erstatten

Gökay Sofuoglu von der Türkischen Gemeinde in Deutschland bezeichnet Poggenburgs Äußerungen als diskriminierend und rassistisch. Bildrechte: dpa Auch die Türkische Gemeinde in Deutschland will Poggenburg wegen beleidigender Aussagen anzeigen. Der Verbandsvorsitzende Gökay Sofuoglu sagte SWR Aktuell, man wolle die AfD-Politiker daran erinnern, dass sie in einem Rechtsstaat leben, dass hier ein Grundgesetz existiert, und dass unser Grundgesetz Volksverhetzung, Diffamierung und Diskriminierung verbiete.



Man könne Äußerungen von AfD-Politikern wie die von Poggenburg zum politischen Aschermittwoch nicht einfach stillschweigend hinnehmen. Beleidigungen gegen ihn und andere türkischstämmige Menschen seien empörend.

Es sind auch politische Mandatsträger, die solche Sprüche rauslassen, bei deren Finanzierung ich mit meinen Steuergeldern mitmache, und ich möchte gern darüber entscheiden, wer meine Steuergelder wie ausgibt. Gökay Sofuoglu

Sofuoglu sagte weiter, die AfD kritisiere nicht nur einzelne Personen, sondern spreche allen Türken das Recht ab, in Deutschland im Interesse der Zukunft des Landes etwas zu sagen. Das passe weder zum Grundgesetz, noch zur Demokratie. Türken wollten als Menschen, die Deutschland inzwischen als ihren Lebensort und Zukunft verstünden, auch dieses Land mitgestalten, und da sei das Mitspracherecht sehr wichtig.

Poggenburg spricht von "Kameltreibern" und "Kümmelhändler"

Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch [...] und die wollen uns irgendetwas über Geschichte und Heimat erzählen? Die spinnen wohl! Diese Kameltreiber sollen sich dahin scheren, wo sie hingehören. André Poggenburg, AfD-Chef in Sachsen-Anhalt

Bundespräsident Steinmeier: "Hass als Strategie"

Kretschmer kritisiert Poggenburg

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nannte Poggenburgs Äußerungen "unanständig und beleidigend". Der CDU-Politiker sagte, die AfD zeige immer mehr ihr wirkliches Gesicht. Sie provoziere und spalte. Das schade der Gesellschaft.

Haseloff: AfD demaskiert sich selbst

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff erklärte, die AfD demaskiere sich selbst. Poggenburgs Äußerungen seien verunglimpfend und beleidigend. Sie schürten vorsätzlich Hass in Deutschland. Damit disqualifiziere sich die AfD für den demokratischen Diskurs



Kritik kommt auch von Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht. Der CDU-Politiker sagte, bei Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch gehe es bisweilen etwas deftiger zur Sache. Poggenburgs Äußerungen hätten aber einmal mehr die Grenze des politischen Anstands überschritten.



Stahlknecht zufolge sollten sich die Mitglieder und Landtagsabgeordneten der AfD fragen, ob Poggenburg noch die Mehrheit in der Partei repräsentiere. Bleibe Poggenburg, sei die AfD auf dem Weg in den braunen Abgrund. Bereits jetzt mutiere sie durch innerparteilich unwidersprochene Aussagen ihres Landesvorsitzenden zur "NPD light".

AfD-Chef: Poggenburgs Wortwahl geht zu weit

Doch auch innerhalb der AfD gibt es Bedenken gegen Poggenburgs Äußerungen. Der Parteivorsitzende Jörg Meuthen sagte, Poggenburgs Wortwahl gehe deutlich zu weit und hätte nicht vorkommen sollen.



Allerdings teilt Meuthen Poggenburgs Kritik an der Haltung der Türkischen Gemeinde. Meuthen betonte, es sei bedenklich, wenn sich Verbände in Deutschland gegen ein Heimatministerium aussprächen, das in anderen Ländern selbstverständlich sei.

Poggenburg versteht Aufregung nicht