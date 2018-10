Greenpeace sieht in dem Sonderbericht des Weltklimarats einen klaren politischen Auftrag für die Bundesregierung. Experte Benjamin Stephan sagte, es gebe keine Entschuldigung für ein reiches Industrieland wie Deutschland, seine CO2-Bilanz weiterhin mit alten und schmutzigen Kohlekraftwerken zu ruinieren.

Stephan verwies auf die drastischen Folgen der Erderwärmung. Sie seien in Deutschland noch nie so spürbar gewesen wie in diesem Dürresommer. Noch könne man verhindern, dass solche Dürren häufiger würden, dass stärkere Stürme und zerstörerische Überschwemmungen kämen.