Schulz habe in den Koalitionsgesprächen einen großen Verhandlungserfolg erzielt, erklärte Nahles. Sie gehe davon aus, dass die SPD sich jetzt voll auf die inhaltliche Debatte konzentrieren könne. Auf die Frage, ob nun Gabriel Bundesaußenminister bleiben könne, sagte sie, das würde in den Parteigremien entschieden.



Nach Veröffentlichung des Koalitionsvertrages am Mittwoch hatte Schulz erklärt, er wolle seinen Posten als Parteichef nach dem Mitgliedervotum zur Großen Koalition abgeben. Seine Nachfolgerin solle Nahles werden. Er würde zu einem gegebenen Zeitpunkt dem Parteivorstand vorschlagen, einen Sonderparteitag einzuberufen, auf dem sich Nahles zur Wahl stellen würde. Gleichzeitig erklärte Schulz am Mittwochabend, er wolle in der neuen Bundesregierung Außenminister werden.