Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte in der ARD, sie habe den Eindruck, beide Koalitionspartner im Bund seien nun nochmals geschwächt. Dann halte man sich eher aneinander fest. Sie hoffe auf eine "anständige Regierungspolitik".

Grünen-Chef Robert Habeck Bildrechte: dpa

Grünen-Chef Robert Habeck kritisierte die CSU-Spitze für den Umgang mit dem schlechten Ergebnis. "Die Menschen in Bayern haben eines deutlich gemacht: 'Macht nicht so weiter wie bisher'", sagte Habeck im Deutschlandfunk.



"Alles, was ich von Seehofer und Söder gehört habe, ist: 'Machen wir weiter wie bisher'". Mit dieser "Kopf-in-Sand-Mentalität" könne die CSU den Erosionsprozess der Volksparteien und der Demokratie nicht stoppen.