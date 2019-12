Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, unterstützt die Forderung von Grünen-Chef Robert Habeck, Kinder aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen. "Wenn die Regierungen dort es nicht schaffen, Zustände herzustellen, in denen die Menschen in Würde leben können, dann sollten alle zusammen helfen", sagte er am Montag im Bayerischen Rundfunk.