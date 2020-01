Umweltverbände kritisierten die Beschlüsse scharf und kündigten Proteste an. Der Präsident des Deutschen Naturschutzrings, Kai Niebert, bemängelte, "50 Prozent der Braunkohle geht erst 2035 oder später vom Netz". Das Umweltnetzwerk Grüne Liga bewertete in Cottbus den Ausstiegspfad als klimapolitisches Einknicken vor den Kraftwerksbetreibern. Positiv sei, dass jetzt endlich die Diskussion um neue Abbaugebiete in der Lausitz beendet sei.