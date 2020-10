Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will die geplanten bundesweiten neuen Kontaktbeschränkungen am Freitag vom Landtag debattieren lassen. Der Linken-Politiker kündigte eine Sondersitzung des Parlaments an. Dort will er auch eine Regierungserklärung abgeben.



Die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Sachsen, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer, kündigten unterdessen Sondersitzungen ihrer Kabinette an. Haseloff sagte, dass der "Sachsen-Anhalt-Weg für vier Wochen ausgesetzt wird". Die Schritte könnten nur funktionieren, wenn alle 16 Länder sie auch umsetzten, so der CDU-Politiker. Sachsens Regierungschef Kretschmer warb um Verständnis für die neuen Einschränkungen. Derzeit sei das Ausbreitungsgeschehen nicht mehr klar zuzuordnen, sagte der CDU-Politiker.