Das schwache Abschneiden deutscher Schüler in der neuen internationalen Pisa-Studie hat in Politik und Wirtschaft Sorgen ausgelöst. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte MDR AKTUELL, nötig sei eine Aufbruchsstimmung wie nach dem Pisa-Schock vor 18 Jahren. Mit den neuen Ergebnissen der Pisa-Studie könne Deutschland nicht zufrieden sein.



Deutschland sei zwar oberhalb des OECD-Durchschnitts, sagte die Ministerin weiter. Das Mittelfeld sei aber nicht der Anspruch. Deutschland müsse an die Spitze, um in den nächsten Jahren die Innovationskraft zu halten. Karliczek

forderte eine "nationale Kraftanstrengung", damit Deutschland mit den mittlerweile weit enteilten führenden Ländern mithalten könne.