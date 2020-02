Noch am Wochenende war dagegen aus den CDU-Reihen scharfe Kritik an der Werteunion laut geworden. Unter anderem der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz kritisierte, die "Partei in der Partei" zerstöre die CDU als Volkspartei. Es brauche einen Unvereinbarkeitsbeschluss, dass man nicht zugleich Mitglied der CDU und der Werteunion sein könne.