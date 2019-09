Der Grünen-Politiker sagte MDR AKTUELL, das wäre für Thüringen nicht mal ansatzweise ein Problem. Nach Thüringen kämen momentan nur 200 bis 300 Menschen im Monat. Da sei für ein paar Bootsflüchtlinge noch genügend Platz. So sei die Erstaufnahme-Einrichtung in Suhl nur zu einem Viertel ausgelastet. Lauinger zufolge könnte Thüringen das ohne zusätzliche Bundeshilfe stemmen.

Auch der migrationspolitische Sprecher der Thüringer SPD, Thomas Hartung, teilte diese Auffassung. Den Menschen auf dem Mittelmeer und in Italien müsse man jetzt helfen und nicht erst, wenn die EU sich auf einen Verteilungsmechanismus geeinigt habe.

Die AfD in Sachsen sieht Seehofers Pläne dagegen skeptisch. Fraktionschef Jörg Urban erklärte, der Minister setze ein positives Signal für noch mehr "Wirtschaftsmigration". In Sachsen komme das Sozialsystem schon jetzt an seine Grenzen.