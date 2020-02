Der Thüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl hält den Appell der Parteispitze für richtig: "Wir haben zurzeit eine Eskalation erreicht in der politischen Auseinandersetzung, die nicht in Ordnung ist." Man habe verlernt miteinander zu sprechen, man habe verlernt, miteinander in den Diskurs zu gehen. Und den anderen politisch zu beschimpfen, "bringt uns nicht weiter", sagte Pohl. Wichtig sei vielmehr, die Gesellschaft zusammenzuführen und nicht weiter zu trennen.

Marian Wendt, CDU-Innenpolitiker. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wendt sagt weiter, "Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube." Das, was in den letzten Jahren passiert sei und es auch in letzter Zeit immer wieder an Äußerungen von AfD-Mitgliedern gebe, lasse Wendt daran zweifeln, dass die AfD verbal abrüste. Auch SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs äußert Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Chrupalla-Vorstoßes.



Kahrs sagt: "Ich halte das für abstrus – diejenigen, die immer aufrüsten, noch einen drauflegen, das ist die AfD. Und die merken nach der Hamburg-Wahl, dass es ihnen vielleicht nicht wie in der Vergangenheit nutzt, und deswegen dieser Appell." Für ihn bleibe die AfD der politische Arm rechtsradikaler Terroristen, sagte Kahrs MDR AKTUELL. Die AfD habe die Grundlagen gelegt für den Hass in Deutschland und wolle sich jetzt als Wolf im Schafspelz geben: