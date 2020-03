Die Bundesparteien von Linke und Grüne haben sich erleichtert über die Wahl von Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten gezeigt. Linken-Parteichefin Katja Kipping twitterte, Deutschland könne heute in Thüringen lernen, dass die Rechte nicht gewinne, wenn es eine echte solidarische Alternative gebe. Jetzt ginge es um gute Politik für das Land und für die Menschen. Co-Parteichef Bernd Riexinger twitterte an Ramelow: "Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl".

Grüne: Thüringen ist wieder handlungsfähig

Grünen-Doppelspitze: Baerbock (links) und Habeck (rechts) Bildrechte: dpa Die Grünen-Parteivorsitzenden, Annalena Baerbock und Robert Habeck, erklärten, es sei gut für Thüringen, das es nun wieder eine Regierung gebe, die handlungsfähig sei. Nach dem Desaster vom 5. Februar müsse der Weg im Freistaat nun Richtung Stabilität und geordnete Verhältnisse weisen.



Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth kritisierte die Thüringer FDP für ihre Enthaltungen in allen drei Wahlgängen. Das sei eine "eklatante Haltungslosigkeit" gewesen, "die letztlich nur den Demokratieverächtern in die Hände spielt", so Roth.

Meuthen: CDU und FDP heben Ramelow ins Amt

AfD-Chef Jörg Meuthen Bildrechte: dpa Kritik am Abstimmungsverhalten der FDP übte am Mittwoch auch die AfD. Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, sagte, die Liberalen zeigten damit, dass sie sich auf die außerparlamentarische Opposition vorbereiteten.



Parteichef Jörg Meuthen warf der FDP und CDU in Thüringen vor, durch ihre Enthaltungen und Nichtteilnahme an der Abstimmung "den Linksparteipolitiker Bodo Ramelow ins Ministerpräsidentenamt gehoben zu haben".

Kirchen: Demokratie wieder herstellen

Die Vertreter der beiden großen Kirchen in Thüringen sagten nach der Wahl Ramelows, es sei wichtig, im Freistaat jetzt wieder zur Sachpolitik zurückzukehren. Eine der dringendsten Aufgaben sei jetzt, verloren gegangenes Vertrauen in Parteien und Demokratie wiederherzustellen.

42 Stimmen für Ramelow bei Abstimmung

Linken-Politiker Ramelow war am Mittwoch im Erfurter Landtag im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden. Für ihn stimmten 42 Abgeordnete. Über genauso viele Stimmen verfügen Linke, SPD und Grüne im Landtag. Mit "Nein" votierten 23 Abgeordnete, zudem gab es im dritten Wahlgang 20 Enthaltungen. AfD-Fraktionschef Björn Höcke war beim ersten und zweiten Wahlgang als Kontrahent angetreten. Für ihn stimmten nur die 22 Abgeordneten seiner Fraktion.

Linke Wahlsieger im Oktober 2019