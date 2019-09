Wahlen in Sachsen und Brandenburg Reaktionen: Haseloff rät Sachsen zu Kenia-Koalition

Hauptinhalt

Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg haben sich vor der AfD behaupten können. Doch die Mehrheitsverhältnisse in beiden Ländern sind kompliziert. Hier Reaktionen der Bundespolitik und in den Ländern zur Doppelwahl im Osten.