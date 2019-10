Der Bundesrechnungshof hat deutliche Kritik an mehreren Maßnahmen des Klimapakets geübt. Diese äußerten sie in einem Bericht an den Haushaltsausschuss, der der Deutschen Presseagentur vorliegt. Große Probleme sieht die Prüfstelle in den Steuergesetzen, außerdem sei von "erheblichen Vollzugsproblemen" auszugehen.