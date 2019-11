Der Bundesrechnungshof hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer schwere Verstöße bei der Pkw-Maut vorgehalten. In einem am Montag bekannt gewordenen Bericht an den Bundestag werfen die Finanzkontrolleure dem CSU-geführten Verkehrsministerium vor, beim Vertrag für die Erhebung der Maut "gegen Haushaltsrecht verstoßen" und "Vergaberecht verletzt" zu haben.